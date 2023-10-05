Неумный дом: почему в России перестала работать техника Xiaomi

Технологии бренда не работают по всей России. Но из-за чего это произошло?

В России очень много людей, которые пользуются техникой бренда Xiaomi. Но во встроенном приложении произошел массовый сбой. Из-за этого появились проблемы в работе умного дома. Это очень сильно взволновало граждан страны. Но старший преподаватель НИУ МИЭТ и научный сотрудник центра НТИ Саид Муратчаев рассказал эксклюзивно для сайта 5-tv.ru, почему случилась такая неприятная ситуация.

Специалист предположил, что произошел сбой в работе экосистемы Xiaomi. Ключевой элемент мог выйти из строя и поэтому произошла массовая поломка.

«Я не думаю, что это касается вопросов санкций. Потому что Xiaomi никогда не выступали в сторону санкций против России. Я думаю это какой-то сбой в системе. И это временные трудности. Они, как правило, исправляются в течение одного дня. Не думаю, что это какая-то большая проблема. Со временем все восстановится», — объяснил специалист.

Также эксперт отметил, что в таких ситуациях, как правило, не платят компенсации. Похожие проблемы были и у Apple и у Google. Безусловно, имидж фирмы страдает в неприятных ситуациях. Но от этого никто не застрахован.

При этом Xiaomi захватили рынок дешевой техники, поэтому для людей не станет большой проблемой такой сбой.

Научный сотрудник заметил, что предотвратить такую ситуацию можно. Просто электронику «умного дома» не надо подключать к интернету. Тогда все будет работать.

«Ее можно подключить в локальную сеть без доступа в интернет. И все вот эти проблемы, что все устройства вышли из строя. Они вышли из строя только потому что они подключены к интернету и получили от главного сервера, возможно, какую-то команду или что-то такое. Или отсутствует обмен с сервером», — рассказал старший преподаватель НИУ МИЭТ.

Также эксперт предположил, что можно откатить ОС (операционную систему) на предыдущую версию. Но он заметил, что шанс того, что это может помочь — очень мал.

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