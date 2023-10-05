Перезагрузка не помогла: что делать при отключении систем «умного дома»

Пользователи Xiaomi массово жалуются на вышедшие из строя гаджеты.

Вечером 4 октября российские пользователи продукции китайской компании Xiaomi начали массово жаловаться на сбои в работе систем «умного дома». Владельцы девайсов отмечают, что техника перестала отвечать на запросы, а переустановка или перезагрузка приложений не помогают решить проблему. Представители пресс-службы технологического гиганта пока хранят молчание касательно причин сбоя, однако обещают поправить его в ближайшее время.

Для пользователей, оказавшихся в беде в собственном доме, 5-tv.ru собрал подборку советов, которые помогут вернуть доступ к устройствам в случае возникновения неисправности.

Mi Home

Mi Home не входит в аккаунт

Фото: www.globallookpress.com / Rafael Henrique

В Xiaomi подчеркивают, что пользователи могут иногда сталкиваться с подобной проблемой, так как серверы компании находятся за пределами РФ. Компания оперативно реагирует на трудности с доступом и максимально быстро их исправляет. Если не хотите ждать, можно попробовать подключиться с помощью VPN. Стоит выбрать любую страну, кроме России. Наиболее стабильно работают Германия и Сингапур.

Mi Home не отправляет уведомления

Иногда пользователи сталкиваются с тем, что им на устройства перестают приходить push-уведомления. Пока специалисты чинят неполадки, стоит раз в несколько часов проверять отсутствие неполадок самостоятельно в приложении.

Mi Home не находит устройство

Фото: www.globallookpress.com / Joan Cros

Если приложение не находит нужное устройство, можно сменить регион через настройки. Эксперты советуют ставить Материковый Китай. Также можно изменить адрес DNS сервера на китайский 114.114.114.114.

Умный дом Sber

Отсутствует связь с устройством

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Чаще всего устройство управления «умным домом» не может подключиться к различным системам. В таком случае, необходимо проверить соединение с сетью, а также наличие питания, а затем повторить попытку.

Отсутствует интернет-подключение

Зачастую проблема кроется в самом роутере. Специалисты советуют перезагрузить устройство, а также проверить качество соединения. В случае сохранения неисправности, необходимо обращаться к провайдеру.

Нет связи с устройством

Иногда связь с устройством может пропасть после обновления прошивки. Чтобы избавиться от этой «болячки», необходимо перезапустить обновление системы, предварительно убедившись в наличии интернет-соединения.

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Прервалась связь с устройством

Иногда критическую роль может играть расстояние от смартфона до устройства. Для первого сопряжения необходимо положить телефон или SberBox максимально близко к подключаемому девайсу, а затем повторить попытку.

Не удается создать дом/комнату/группу

Подобная ситуация может произойти из-за ошибки на серверах компании. Для решения проблемы необходимо попробовать запустить процедуру еще раз или немного подождать, а потом попробовать вновь.

Умный дом с Алисой

Устройство не включается

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Проблема с включением умного девайса может возникнуть по нескольким причинам. Зачастую это происходит из-за потери сигнала Wi-Fi или проблем с сотовой связью. В некоторых случаях помогает перезагрузка устройств или ручная активация. Также эксперты советуют громче повторять команду. Крайний случай — отвязать гаджет от «умного дома», а затем подключить вновь.

Отсутствие реакции на голосовые команды

Некоторые девайсы имеют ограниченный набор команд, доступных через Алису. Для работы всех функций стоит использовать фирменное приложение.

Алиса отказывается выполнить запрограммированный сценарий

В большинстве случаев проблема возникает из-за потери интернет-соединения. Также причиной игнорирования команд может быть отключенный микрофон или процесс обновления. В таком случае необходимо подождать или перенастроить забитые в память сценарии.

Алиса не может увидеть устройство

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Иногда подключенное устройство может отключиться от приложения. Необходимо просто подключить его заново. Также проблема иногда возникает из-за смены пароля от домашнего роутера. Специалисты советуют отключить девайс, а затем активировать его вновь.

Устройство отключилось от Алисы и больше не активируется

Зачастую с такой проблемой сталкиваются пользователи некоторых западных брендов, которые ушли с российского рынка. Увы, пока комплексного «лечения» данной болезни нет. Остается лишь использовать официальное приложение.

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