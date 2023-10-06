В Перми «открыли охоту» на художников граффити

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В Перми объявили денежное вознаграждение за информацию о художниках граффити

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Сумма, по региональным меркам, солидная.

Цифра дня пришла из Перми. Местные власти объявили настоящую охоту на любителей рисовать граффити. Не то что бы Пермь является самым красивым городом нашей страны, но видимо проблема действительно назрела.

Настолько, что всем, кто хоть как-то поможет фотографией или видео нарушений, обещаны баснословные 15 тысяч рублей. Если ловить по несколько художников в месяц, то можно и не работать вовсе.

Но порой и разрешенное искусство вызывает у его ценителей безотвтеные вопросы. Так в другом уральском городе Екатеринбурге установили вот такую скульптуру. Возмущает даже не столько, что она пластиковая и при пожаре может наделать немало бед, а то, какие места у царя всех зверей автор посчитал поистине золотыми и, очевидно, предлагает их натирать до еще большего блеска...

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