Три человека погибли при обстреле ДНР

Три человека погибли и еще девять пострадали при обстреле ДНР.

В Калининском районе Горловки жертвой ВСУ стал 18-летний парень. Он погиб после детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса. Ранения получили еще трое детей. За их жизни сейчас борются врачи.

Всего же за сутки киевские формирования выпустили по республике более ста снарядов. Под удар попали Донецк, Гольмовский, Мироновский, Озеряновка и Ясиноватая.