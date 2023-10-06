Среди раненых — трое детей.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Три человека погибли и еще девять пострадали при обстреле ДНР.

В Калининском районе Горловки жертвой ВСУ стал 18-летний парень. Он погиб после детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса. Ранения получили еще трое детей. За их жизни сейчас борются врачи.

Всего же за сутки киевские формирования выпустили по республике более ста снарядов. Под удар попали Донецк, Гольмовский, Мироновский, Озеряновка и Ясиноватая.

+9° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
99.68
0.22 104.79
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября

Последние новости

6:44
Сухо и тепло: как в непогоду защитить обувь от промокания и белых разводов
6:35
Не трогайте меня! Дубцова выдвинула требование к звездному хирургу Хайдарову
6:19
Миномет «Тюльпан» с именем «Гроза» бьет позиции ВСУ на донецком направлении
6:00
Как экипажи вертолетов Ка-52 уничтожают технику ВСУ: лучшее видео СВО за день
5:44
Роспотребнадзор планирует вернуть проверки бизнеса: при каких условиях?
5:33
Три человека погибли при обстреле ДНР

Сейчас читают

Психолог: Боня поняла, что от нее ничего не останется
Неумный дом: почему в России перестала работать техника Xiaomi
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России