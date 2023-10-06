ТОП-5 самых известных плотников в мировой истории

Кто из исторических персон зарабатывал на жизнь, работая с деревом?

Одной из самых высокооплачиваемых и почетных специальностей в СССР была профессия плотника. Редакция 5-tv.ru решила рассказать о пяти самых известных мастерах этого дела.

Иисус

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche Godong

Работал ли Иисус Христос плотником, доподлинно не известно. В Библии сказано, что представителем этой профессии был его отец. Однако в отношении Иисуса чаще всего употребляется слово «тектон». Его можно перевести не только как «плотник», но также как и «строитель» или «каменщик». Но если принять во внимание тот факт, что в древности дети обычно наследовали специальность родителей, то логично предположить, что навыками работы с деревом Иисус все же владел.

Ной

Фото: www.globallookpress.com

Каждый хоть раз слышал о Всемирном потопе и человеке, который смог его пережить. Ной, а именно так звали библейского персонажа, был избран Богом за свою праведность для возрождения человечества после катаклизма. Старец был предупрежден о надвигающейся каре. Бог также велел ему построить огромный ковчег, чтобы спастись.

На корабль вошли Ной, его жена, а также трое сыновей со своими женами. Кроме того, Бог повелел взять с собой по паре животных каждого вида для возрождения их популяции. Сложно даже представить, каких размеров получился корабль. Потоп продолжался несколько месяцев, в течение которых все живое погибло. Выжить удалось только старцу и его спутникам. По приданию, судно осталось на вершине Араратских гор, на высоте в 5000 метров над уровнем моря. Ной, сойдя на землю, принес в жертву несколько животных, а Бог, в свою очередь, пообещал больше не карать людей за их проступки.

Петр I

Фото: Кадр из к/ф «В начале славных дел», реж. Сергей Герасимов, 1980 г.

Петр I — один из самых известных российских правителей — оказывается был неплохим плотником. Этому мастерству российский император научился во время Великого посольства, которое продолжалось с 1697 года по 1698-й. Помимо налаживания дипломатических отношений Петр хотел найти подходящих специалистов — инженеров, военных, моряков — и завербовать их.

Но также Петра очень интересовало кораблестроение. Он с детства мастерил небольшие суда, но хотел научиться строить большие парусники для армии. Прибыв в Голландию, он устроился плотником на верфи. Император с утра до ночи проводил в мастерских, пытаясь узнать как можно больше, при этом оставаясь инкогнито. Однако, спустя какое-то время, его личность была раскрыта. Впрочем, на этом посольство не закончилось, а английский король Вильгельм III, узнав об увлечении монарха, и вовсе пожаловал ему яхту.

Харрисон Форд

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Сложно в это поверить, но когда-то Индиана Джонс и Хан Соло работал плотником. Вернее, ему пришлось пойти работать в столярную мастерскую, так как ни крупных ролей, ни особой популярности в начале карьеры у будущей звезды не было. Форд втянулся в новую специальность с головой. В течение восьми лет он делал мебель, строил и обустраивал дома. Возвращаться в Голливуд Харрисон не планировал, по крайней мере до тех пор, пока не подвернется стоящая роль.

«Несмотря на то что я провел 15 лет в кинобизнесе, зарабатывать я начал, когда стал плотником», — признавался Форд.

Роль в «Звездных войнах» Форд, кстати, тоже получил из-за своей профессии. Когда Лукас искал актеров для своего проекта, то ему на глаза совершенно случайно подвернулся молодой плотник, с которым он уже сотрудничал в одном проекте. Образ космического контрабандиста ему совершенно не понравилась. Однако его кандидатуру неожиданно утвердили.

Виктор Цой

Фото: © РИА Новости / Галина Кмит

Среди российских знаменитостей тоже были столярных дел матера. Например, один из самых известных рок-музыкантов 20 века Виктор Цой учился на резчика по дереву.

Его большой любовью были нэцке — небольшие фигурки, пришедшие из японской культуры. Правда, Цой не остановился на маленьких брелоках. Он вырезал самые разные предметы, а затем дарил их друзьям.

«У меня есть только пепельница в виде рта. Одна из многих поделок, которые Цой вырезал из дерева и раздаривал своим друзьям», — рассказывал Всеволод Гаккель из группы «Аквариум».

Правда, хулиганская натура музыканта дала знать о себе и тут. Однажды он преподнес друзьям довольно пошлый и провокационный подарок.

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