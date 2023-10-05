«Я плотник четвертого разряда»: Путин рассказал о нюансах своей профессии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 84 0

Путин в речи о захлопнутом окне между Японией и РФ напомнил о разряде плотника

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Глава государства не только строить «окна» умеет, но и расширять их может, если это, конечно, отвечает национальным интересам.

Президент РФ Владимир Путин с юмором ответил на слова о «захлопнутом окне» отношений России и Японии. По его словам, он знает толк в окнах.

«Я плотник четвертого разряда, знаю как окна строить — не беспокойтесь», — прокомментировал он в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что если Токио покажет заинтересованность в нормализации отношений, то Москва будет готова поработать над этим вопросом.

Путин также ответил на вопрос об умении «расширять окна».

«Расширим, если потребуется. Если это соответствует нашим национальным интересам, поработаем и над этим», — заявил он.

Говоря об «окне в Европу», президент отметил, что иногда легче заходить в двери. Он обратил внимание, что именно европейские страны сегодня закрывают выходы и входы для России и создают «железный занавес». Россия же, в свою очередь, не собирается навязывать себя Европе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал два условия применения ядерного оружия.

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