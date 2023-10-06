Аэропорт Антальи не принимал самолеты из-за проблем с электричеством

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 77 0

Судна не могли приземляться и вылетать с территории воздушной гавани.

Аэропорт Антальи не принимал самолеты из-за проблем с электричеством

Фото: www.globallookpress.com / Joerg Halisch via www.imago-imag

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Руководство аэропорта Антальи распорядилось закрыть его по техническим причинам. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

«Аэропорт Антальи закрыт на прием и выпуск воздушных судов в связи с отсутствием электричества на вышке УВД», — говорится в сообщении.

Самолет «Аэрофлота» в настоящий момент находится в зоне ожидания. При необходимости воздушное судно направят на запасной аэродром в Стамбул.

Позднее стало известно, что аэропорт возобновил работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что система бронирования «Аэрофлота» подверглась массированной DDoS-атаке. Регистрация в аэропортах происходила в ручном режиме.

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