Умер режиссер озвучки «Гарри Поттера» и «Евротура» Вячеслав Максаков

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 38 0

Мужчина оставил после себя много легендарных проектов.

Умер режиссер озвучки «Гарри Поттера» и «Евротура» Вячеслав Максаков

Фото: Из открытых источников

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Один из самых опытных и востребованных режиссеров озвучивания Вячеслав Максаков скончался на 77-м году жизни.

По данным 5-tv.ru, тело режиссера в его собственной квартире обнаружил племянник и вызвал соответсвующее службы. Причины смерти пока не соообщаются.

Благодаря его труду были озвучены такие легендарные фильмы, как «Догама», «Кокаин» с актером Джонни Деппом, «Карты, деньги, два ствола», «Гран Торино», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Евротур», «Фредди против Джейсона», мультфильм «Полярный экспресс», а также сотни других проектов.

Также Максаков примерял на себя профессию актера. Он снимался в фильмах режиссера Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла звукорежиссер Лидия Щербакова, соратница Сергея Говорухина.

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