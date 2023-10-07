Спящие красавицы: пять убитых участниц конкурсов красоты

На днях стартовало онлайн-голосование на конкурсе красоты «Мисс Россия 2023». За первое место соревнуются прекрасные девушки со всей страны, а вокруг самого конкурса царит атмосфера азарта и соперничества, однако соревнования не всегда вызывают положительные эмоции. Иногда они оборачиваются трагедиями, а участницы и победительницы становятся жертвами жестоких убийств. 5-tv.ru решил вспомнить самые мрачные моменты в истории конкурсов красоты.

Александра Петрова — «Мисс Россия 1996»

Уроженка Чебоксар Александра Петрова попала в мир моделей с детства — в 14 лет она начала посещать школу моды в своем родном городе. Уже в 16 она была признана лучшей, среди сорока участниц конкурса «Мисс Россия 1996», и в последующие четыре года принимала участие в многочисленных конкурсах красоты, телепередачах, шоу, а также работала фотомоделью, которую даже приглашали в Голливуд.

Однако карьера Александры продлилась недолго. В 2000 году, всего за два дня до своего двадцатилетия, девушка становится случайной свидетельницей убийства предпринимателей Константина Чувилина, с которым была в отношениях, и его друга Радика Ахметова. Киллер, решив не оставлять очевидцев, застрелил молодую модель выстрелом в голову. Убийца так и не был найден.

Александра Петрова. Александр Овчинников / ТАСС

Светлана Котова — финалистка «Мисс Россия 1996»

Вместе с Петровой, в конкурсе участвовала еще одна девушка, погибшая также при странных обстоятельствах. Светлана Котова была не только моделью, но и возлюбленной известного в бандитских кругах киллера Александра Солоника. Девушка уехала к своему любовнику в Грецию, после того, как он сбежал из следственного изолятора. После встречи пары в аэропорту 27 января 1997 года, Котову больше никто не видел. Буквально через несколько дней тело Солоника было обнаружено на свалке недалеко от Афин. Его возлюбленную искали несколько недель, и находка шокировала греческих полицейских даже сильнее, чем предыдущая. В отличие от Александра, который был задушен, труп Светланы был расчленен, помещен в чемодан и закопан под оливковым деревом. Убийца пары — киллер Александр Пустовалов на суде сознался в содеянном и был приговорен к 24 годам колонии строгого режима. Он выйдет на свободу 18 ноября 2023 года.

Ксения Сапожкова — «Мисс Кузбасс 2010»

Сапожкова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Кузбасс» еще в подростковом возрасте. После конкурса ее жизнь складывалась, как у любой другой девушки — она пошла на учебу, познакомилась с парнем. Вот только это знакомство стало для нее фатальным. Избранник девушки — Александр Попов — был старше ее на пять лет. После свадьбы у пары родилась дочь, и они решили перебраться в столицу. Однако после переезда бывшая «Мисс Кузбасс» куда-то пропала — общалась со знакомыми только смсками и в ответ на просьбы записать видеосообщение говорила, что у нее сломан телефон. Мать Ксении написала заявление в полицию и через пару недель по подозрению в убийстве был задержан муж девушки. Оказалось, что Александр убил свою жену, вывез тело в лес и закопал. Самое страшное, что по показаниям дочки убитой, на утро после убийства она видела маму спящей в кровати, а значит, что Александр скорее всего провел в одной постели с убитой супругой целую ночь.

Моника Спир — «Мисс Венесуэла 2004»

В 2014 году мир потрясло жестокое убийство Моники Спир. В прошлом победительница конкурса «Мисс Венесуэла», а позже актриса и модель, была жестоко убита вместе со своим мужем. Убийца также ранил их пятилетнюю дочь, которую потом чудом спасли врачи. Причиной жестокой расправы стала обычная жажда наживы. Предположительно группа грабителей подстроила аварию, чтобы машина семьи Моники остановилась, после чего жестоко расправилась с мужем и женой, пытаясь избавиться даже от маленького ребенка. Произошедшее вызвало в обществе большой резонанс — по поводу убийства высказывался даже президент Венесуэлы Николас Мадуро. Несмотря на шумиху, виновные так и не были найдены.

Моника Спир. Фото: www.globallookpress.com / El Nacional_моника

Мария Хосе Альварадо — «Мисс Гондурас 2014»

Убийство юной модели из Центральной Америки случилось накануне всемирно известного конкурса «Мисс Вселенная». Девятнадцатилетняя Мария стала свидетельницей убийства своей сестры Софии ее бойфрендом Плутарко Руисом. В разгар вечеринки ему показалось, что София флиртует с другим парнем, после чего он из ревности избавился от девушки. Марии не повезло стать очевидцем произошедшего. Поняв, что его заметили, преступник застрелил сестру своей девушки, несмотря на то, что та пыталась убежать. Все это произошло за день до конкурса «Мисс Вселенная» в Лондоне, в котором модель должна была принимать участие. Мероприятие было решено отменить в память о погибшей Марии.

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