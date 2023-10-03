История, подкосившая Голливуд: как убивали первую жену Полански Шерон Тейт

Трагическая судьба одной из самых перспективных красавиц кинематографа и по сей день заставляет схватиться за голову. Как оборвалась семейная жизнь известного режиссера и актрисы?

В 2019 году исполнилось 50 лет, как одна из самых громких трагедий в Голливуде сотрясла мир. И по сей день актеры с содроганием говорят, что не могут отделаться от тех жутких воспоминаний. Да и вообще все, кто когда-либо знакомился с этой историей, испытывают ужас от зверства, учиненного преступниками, считавшими себя избранными. Вспоминаем, как смерть актрисы Шэрон Тейт раз и навсегда вошла в историю как одно из самых жутких трагических обстоятельств в киноиндустрии.

История знакомства Полански и Тейт

Первое знакомство восходящей актрисы с уже известным на тот момент режиссером Романом Полански произошло, когда Шэрон было всего 26 лет. Привлекательная внешность в совокупности с талантом быстро привлекли внимание деятеля искусств. Режиссер и сам не заметил, как обаятельная блондинка быстро стала для него всем миром. Благодаря помощи Полански, талант Тейт быстро отметили: она была номинирована на «Золотой глобус», а спустя несколько лет отношений Шэрон забеременела.

В прессе поговаривали, что первое очарование Тейт сошло, когда Полански узнал, что супруга беременна. Друзья были уверены — создатель фильмов не готов к ребенку и, более того, продолжает изменять жене. Сама Шэрон предпочитала молчать в надежде, что рождение малыша все изменит, пишет aif.ru.

Первый тревожный звоночек: нежданный гость на пороге Тейт

За несколько дней до трагического инцидента в дом актрисы и режиссера неожиданно нагрянул Чарльз Мэнсон. Как выяснится позже, еще до Тейт и Полански в этом особняке жил товарищ Мэнсона, с которым тот вел свои дела. Попытка выяснить, куда делся его друг, для Мэнсона успехом не увенчалась, поэтому быстро мужчина покинул порог дома. Видимо, именно в тот момент в голову обвиняемого и пришла идея расправиться с новой владелицей дома. О том, что Шэрон Тейт ждет рождения сына, Мэнсон даже не догадывался.

Дурное предчувствие Романа Полански

Незадолго до отъезда на съемки нового фильма «День дельфина» Полански сознавался, что не очень хочет уезжать от супруги. Дурное предчувствие активно преследовало режиссера: казалось, стоит ему уехать и произойдет страшное. Отогнать неприятные мысли ему помогла сама Тейт: уезжал Полански на нервах, но переносить работу не захотел.

«Время пришло, Хелтер Скелтер»

В роковой для супружеской пары день Шэрон Тейт должна была уехать к родным сестрам. Но вместо этого решила устроить дома дружескую вечеринку, чем спасла родственницам жизнь На посиделки приехали Джеем Сэбрингом, Эбигейл Фолджер и Войтеком Фриковски, а Полански, тоже собиравшийся приехать после очередных съемок, задерживался. Первой жертвой банды Мэнсона стал 18-летний Стивен Пэрент, автомобиль которого остановился у ворот. Один из пособников Чарльза Мэнсона застрелил его в упор. Несчастный оказался не в то время и не в том месте.

Тейт стала одной из последних, кого не пощадили ворвавшиеся в дом убийцы. Супруге известного режиссера злоумышленники нанесли шестнадцать ударов ножом, несколько из них нанесли в живот. Все, кто находился в тот момент в доме, погибли от ножевых и огнестрельных ранений, также их душили веревками. Одна только Тейт получила 16 ударов ножом, в том числе и в живот. На входной двери убийцы написали кровью своей беременной жертвы слово pig («свинья»). Позже соседи рассказали, что слышали крики Шэрон, которая просила пощады для ребенка, но убийцы были непреклонны. Уже уходя, Мэнсон бросил фразу «Время пришло, Хелтер Скелтер», означавшую персональный конец света.

Возвращение Романа Полански: реакция на убийство Тейт

Тела убитых первой увидела на следующее утро экономка. Ошарашенная жуткой расправой женщина вызвала на место полицейских, которые по итогу известили о гибели жены и Полански. В ту же минуту режиссер буквально ошалел от горя: Роман Полански признавался, что был на грани помешательства. Убийцы и предатели чудились ему всюду, а прознавшие о случившемся актеры Голливуда в панике нанимали себе охрану, потому что никто не чувствовал себя в безопасности.

Задержание Мэнсона: случайная оговорка

Спустя сутки после убийства Шэрон Тейт по приказу Мэнсона члены «семьи» (именно так Чарльз называл своих друзей-бандитов) убили владельца сети супермаркетов Лено Ла-Бьянку и его жену. Именно это преступление позволило полицейским поймать рецидивиста и всех его помощников.

Мэнсона и его сподвижников отправили за решетку в октябре 1969 года по делу, никак не связанному с убийством Шэрон Тейт. Уже в тюрьме одна из подельниц американца расскажет, что попробовала крови одной из своих жертв. Эта оговорка и станет в итоге главной зацепкой для полиции в расследовании убийства Тейт.

На итоговом заседании суд вынес смертельный приговор Мэнсону и еще шести его сподвижникам, участвовавшим в серии убийств. Мэнсон должен был отправиться в газовую камеру, однако в 1972 году в Калифорнии упразднили смертную казнь, заменив ее на пожизненное заключение. Умер он в 87 лет: его последним пристанищем стала тюрьма.

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