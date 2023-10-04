«Уколы в живот и плаксивость»: как российские звезды готовятся к материнству

Анна Семенович призналась, что мечтает стать матерью, а Виктория Боня планирует второго малыша.

Российские знаменитости, мечтающие стать родителями, все чаще прибегают к помощи репродуктологов. Например, Анна Семенович объявила в социальных сетях, что заморозила свои яйцеклетки, так как пока не нашла достойного кандидата в будущие отцы. А Виктория Боня хочет родить второго малыша, и тоже планирует прибегнуть к подобной процедуре. По словам акушера-гинеколога, репродуктолога Татьяны Яночкиной, замораживать яйцеклетку следует как можно раньше. Своим мнением она поделилась с изданием KP.RU.

Чем раньше, тем лучше

Врач объяснила, что задумываться о такой процедуре как замораживание яйцеклетки стоит уже в молодом возрасте, примерно с 25-30 лет. Ведь, чем старше женщина, тем меньше яйцеклеток у нее можно взять.

«Чем старше женщина, тем больше таких процедур ей приходится проходить. В 35 лет можно все сделать за одну процедуру, а после 40, как правило, нужно уже несколько этапов», — отмечает Яночкина.

Подготовка к операции

Естественно, перед процедурой необходимо пройти обследование, а позже — курс гормональных препаратов. Последнее представляет собой ежедневные инъекции в живот на протяжении семи-десяти дней. Обычно терапия переносится довольно легко, но бывают исключения.

«В редких случаях, как рассказывают сами пациентки, ощущения сравнимы с жестким предменструальным синдромом. В это время может повышаться аппетит, а также появляться плаксивость, раздражительностью, распирание внизу живота», — подчеркивает репродуктолог.

Какие гарантии

Как утверждает Татьяна Яночкина, замороженные женские яйцеклетки могут храниться очень долго, порядка десяти лет. На их качестве это никак не отразится. Однако 100% гарантий на беременность никто дать не может, ведь существует много факторов, которые влияют на оплодотворение.

«Все будет зависеть от того возраста, в котором женщина заморозила яйцеклетки. Если она сделала это в 35 лет, то с вероятностью 60% она родит. Если позже, то процент уже ниже», — говорит врач.

Мужчины больше не у дел

А вот необычная ситуация с отцами-одиночками, которые прибегали к услугам суррогатных матерей, в России закончилась. Речь идет, например, о Филиппе Киркорове, которые завел детей фактически без матерей. Такое, по словам гинеколога, было возможно только до 2021 года.

«Согласно новому законодательству, сейчас такой пациент, как Филипп Киркоров, то есть одинокий мужчина не может прибегнуть к помощи женщины, которая выносит для него ребенка», — отмечает Яночкина.

К суррогатной маме отныне могут обратиться только люди в браке и одинокие женщины с соответствующими медицинскими показаниями.

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