В Люберцах оцепили территорию одного из районов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 29 0

На месте предполагаемого происшествия работают оперативные службы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Люберцах оцепили территорию в одном из районов. На месте находятся машины скорой помощи, полиции и ФСБ. Причина пока достоверно не известна. По предварительной версии, территория в подмосковном городе была оцеплена из-за подозрительного предмета в машине. В сети также появилась версия и о возможной эвакуации жильцов из близлежащих домов.

Местные жители рассказали, что по местным чатам расходится различная информация, в том числе и о минировании местного фитнес-клуба, но она выглядит откровенно преувеличенной. Также очевидцы опровергли слухи об эвакуации.

Причина происходящего пока не сообщается. На одном из видео, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru, можно разглядеть подозрительную иномарку белого цвета без номеров, а также робота-сапера.

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