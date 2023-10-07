Армия обороны Израиля показала кадры переброски солдат в боевую зону

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры переброски на вертолетах своих военнослужащих в приграничные с сектором Газа территориям.

Власти страны приняли решение о проведении операции «Железные мечи» после начала массированной атаки на территорию страны со стороны боевиков палестинской группировки ХАМАС, начавшейся ранним утром 7 октября. Сначала по Израилю было выпущено не менее пяти тысяч ракет, а потом отдельные отряды захватили ряд приграничных городов, а также брали в заложники всех, кто попадался по пути. Предварительно, их планируют использовать в качестве живого щита при ответных действиях ЦАХАЛ.

По последним данным, в результате атаки боевиков погибли около 40 израильтян, ранения получили 779 местных жителей. Палестина заявила о гибели 198 человек и около 1610 пострадавших.