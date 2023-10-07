Мама нашла тело двухлетней дочери на дне колодца в Омской области

Тело двухлетней девочки нашли на дне колодца Исилькуле Омской области, сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла 7 октября. По данным ведомства, днем в субботу ребенок гулял на детской площадке вместе с шестилетней сестрой и четырехлетним братом. Мама детей в это время находилась дома с другим ребенком — восьмимесячной дочкой, но периодически выходила на улицу и смотрела за остальными.

Вечером женщина стала звать детей домой, поскольку на улице начало темнеть. Тогда и обнаружила, что девочки нет. Родители незамедлительно организовали вместе с соседями ее поиски. Нашли тело ребенка в колодце с водой.

По факту произошедшего проводится проверка. Прокуратурой будут установлены причины случившегося, а также дана оценка соблюдения законодательства должностными лицами органов местного самоуправления, ресурсоснабжающей организации, в том числе действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию системы водоснабжения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Отмечается, что семья девочки характеризуется как благополучная.

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