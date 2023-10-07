Слетел с катушек: в Петербурге отец зверски расправился с восьмилетним сыном

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 63 0

Вернувшийся со смены фельдшер бригады психиатрии убил 8-летнего сына

Слетел с катушек: в Петербурге отец зверски расправился с восьмилетним сыном

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Читайте нас в: Дзен Новости

Перед смертью школьник успел связаться с мамой и сообщить о неадекватном состоянии родителя.

Восьмилетний мальчик трагически погиб в Петербурге от рук отца-фельдшера, работающего в психиатрической бригаде одной из городских подстанций.

Как сообщил 5-tv.ru источник, близкий к ситуации, зверское по своей жестокости убийство произошло в момент, когда мама ребенка отсутствовала дома. Восьмилетний ребенок успел позвонить родительнице, чтобы рассказать: вернувшийся после смены домой отец мечется по квартире с ножом.

«Заявительнице позвонил сын и сообщил, что папа „сошел с ума“, бегает по квартире и все крушит», — приводит слова из дела источник.

В какой-то момент телефонная связь оборвалась. Обеспокоенная происходящим в доме женщина позвонила бабушке школьника и попросила проверить, как обстоят дела дома.

Когда пенсионерка добралась до квартиры дочери, спасать было уже некого. На пороге стоял окровавленный отец семейства: в руках он держал орудие преступления и что-то бормотал себе под нос. Тело ребенка лежало на кухне. Прибывшие на место медики вынуждены были констатировать смерть восьмилетнего мальчика, а затем оказали помощь раненому.

В настоящий момент на месте трагедии работают следственные органы. Полицейским предстоит допросить фельдшера: если его вина будет доказана, мужчине грозит тюрьма. 

Ранее 5-tv.ru писал, как школьный повар отрубила себе палец во время приготовления салата. 

 

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

11:14
«Не желаю зла экс-жене»: задолжавший Климовой алименты Петренко призвал ее к миру
11:00
«Разрушил мою жизнь»: любовница Бэкхема раскрыла подробности внебрачной интрижки
10:46
Слетел с катушек: в Петербурге отец зверски расправился с восьмилетним сыном
10:38
В Израиле сообщили о состоянии «готовности к войне» из-за ракетной атаки
10:20
«Огневое прочесывание» украинских боевиков: лучшее видео из зоны СВО на 7 октября
10:02
Крупным планом: Фонд Хабенского посвятил выставку спасающим детей врачам

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Томат, арктическая вода и рэп: что дарили президенту РФ Владимиру Путину
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России