Слетел с катушек: в Петербурге отец зверски расправился с восьмилетним сыном

Перед смертью школьник успел связаться с мамой и сообщить о неадекватном состоянии родителя.

Восьмилетний мальчик трагически погиб в Петербурге от рук отца-фельдшера, работающего в психиатрической бригаде одной из городских подстанций.

Как сообщил 5-tv.ru источник, близкий к ситуации, зверское по своей жестокости убийство произошло в момент, когда мама ребенка отсутствовала дома. Восьмилетний ребенок успел позвонить родительнице, чтобы рассказать: вернувшийся после смены домой отец мечется по квартире с ножом.

«Заявительнице позвонил сын и сообщил, что папа „сошел с ума“, бегает по квартире и все крушит», — приводит слова из дела источник.

В какой-то момент телефонная связь оборвалась. Обеспокоенная происходящим в доме женщина позвонила бабушке школьника и попросила проверить, как обстоят дела дома.

Когда пенсионерка добралась до квартиры дочери, спасать было уже некого. На пороге стоял окровавленный отец семейства: в руках он держал орудие преступления и что-то бормотал себе под нос. Тело ребенка лежало на кухне. Прибывшие на место медики вынуждены были констатировать смерть восьмилетнего мальчика, а затем оказали помощь раненому.

В настоящий момент на месте трагедии работают следственные органы. Полицейским предстоит допросить фельдшера: если его вина будет доказана, мужчине грозит тюрьма.

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