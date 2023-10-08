Россия возобновила поставки нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 25 0

С чем было связано «затишье» и каковы прогнозы на ближайшие месяцы?

Россия возобновила поставки нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Российская сторона после двухлетнего перерыва возобновила поставки нефти в Бразилию, передает РИА Новости. Отмечается, что речь идет о сырой нефти, которой было продано в максимальных за последние 13 лет объемах.

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Согласно данным бразильской таможни, в прошлом месяце Россия поставила Бразилии более 84 тысяч тонн «черного золота». За нее удалось выручить 48 миллионов долларов. Эта, сентябрьская, партия стала самой крупной с лета 2010 года.

При всем этом импорт российских нефтепродуктов в Бразилии продолжает сокращаться. Тенденция наметилась после того, как Москва 21 сентября ввела запрет на вывоз бензина и дизельного топлива.

Ранее 5-tv.ru рассказал, для чего Россия продолжит сокращать поставки нефти на 300 тысяч баррелей в день.

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