Новак: Россия продолжит сокращать поставки нефти на 300 тысяч баррелей в день

Россия продолжит до конца года сокращать поставки нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Это является дополнением к добровольному сокращению, объявленному нашей страной в апреле. Меры принимаются странами ОПЕК+ плюс для поддержания стабильности и баланса нефтяного рынка.

О добровольном сокращении добычи также заявила Саудовская Аравия. Стоит отметить, что Москва и Эр-Рияд входят в тройку главных мировых поставщиков черного золота.