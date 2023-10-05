Новак: Россия продолжит сокращать поставки нефти на 300 тысяч баррелей в день

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Подобное решение поддержали и часть других стран-участниц ОПЕК+.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Россия продолжит до конца года сокращать поставки нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Это является дополнением к добровольному сокращению, объявленному нашей страной в апреле. Меры принимаются странами ОПЕК+ плюс для поддержания стабильности и баланса нефтяного рынка.

О добровольном сокращении добычи также заявила Саудовская Аравия. Стоит отметить, что Москва и Эр-Рияд входят в тройку главных мировых поставщиков черного золота.

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