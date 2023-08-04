Боевики продолжают нести огромные потери в зоне специальной военной операции.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли значительные потери под огнем российской армии в районе населенного пункта Терны и пытались бежать. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Так, на краснолиманском направлении, терпя поражение, дезертиры из числа неонацистов решили оставить позиции без согласования со своим руководством, однако попытка не увенчалась успехом. Российские бойцы открыли огонь из стрелкового оружия.

«Данный факт вынудил боевиков, численностью до отделения, изменить маршрут отхода, но, выйдя на открытую местность в районе Ямполовки, они были уничтожены нашей артиллерией», — рассказал Марочко.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики, неся огромные потери, начали перебрасывать на купянское направление западное оружие.