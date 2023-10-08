Чума ХХI века: знаменитости, умершие после борьбы со СПИДом

Истории знаменитостей, чей оглушительный успех прервала страшная болезнь.

Синдром приобретенного иммунного дефицита был открыт в 80-х годах прошлого века и до сих пор остается глобальной проблемой для медицины. От СПИДа ежегодно умирают около миллиона человек, и среди жертв неизлечимой болезни, и среди тех, кого не пощадил этот недуг — немало известных людей.

Джиа Каранджи: печальная судьба одной из первых супермоделей в мире

Джиа Каранджи. Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Одной из самых скоротечных судеб стала история Джиа Каранджи. Переехавшая из Филадельфии в Нью-Йорк модель быстро познала вкус славы и успеха. Постоянные аплодисменты и общение с богатыми людьми вскружило Каранджи голову. Девушка пристрастилась к наркотикам. Зависимость превратилась для Джиа в постоянный источник энергии, а позже стало причиной для проблем. Истерические припадки и капризы, случившиеся на фоне проблем со здоровьем поставили крест на модельной карьере Каранджи.

В 1983 году карьера манекенщицы завершилась. Она уехала домой, где работала кассиром в магазине одежды, а позже, когда денег стало критически не хватать, подалась в интимный бизнес. В 1986 году Каранджи был поставлен диагноз СПИД, а уже в конце года девушка скончалась.

Операция на сердце и страшный диагноз Айзека Азимова

Айзек Азимов. Фото: ИТАР-ТАСС / ТАСС

Известие о внезапной смерти писателя Айзека Азимова как гром среди ясного неба прогремело в 1992 году. В отличие от Каранджи, запрещенными веществами автор множества популярных книг не баловался и вообще вел достаточно здоровый образ жизни. Вирус попал в его кровь во время операции на сердце. Азимов узнал о заболевании за три года до своей смерти, когда вновь обратился к врачам с просьбой о повторном вмешательстве. Поклонникам о диагнозе писатель решил не сообщать, чтобы не провоцировать панику среди фанатов.

И после смерти Азимова семья несколько лет хранила молчание, скрывая истинную причину трагической развязки. Лишь позже родственники сознались, что боялись осквернить светлую память Азимова: в те годы к больным СПИДом относились как к прокаженным, пишет News.ru.

Рудольф Нуриев: трагедия самого богатого танцовщика

Рудольф Нуриев. Фото: www.globallookpress.com / Allan Milligan

В январе 1993 года СПИД стал причиной смерти великого танцовщика, советского и британского балетмейстера Рудольфа Нуриева. О том, что он болен и обречен, Нуриев знал 11 лет, но делиться переживаниями мог разве что с самыми близкими людьми. В 1983 году врач-дерматолог осматривал русского танцора в составе консилиума и симптомов, требующих дополнительных исследований, не обнаружил. Проверить артиста на СПИД никто не догадался — в те времена эта болезнь не была широко распространена, а «чумой XXI века» все еще называли инфаркты и инсульты.

Спустя год после повторного приема у врачей уже в Париже анализ крови показал: танцовщик серьезно болен. На тот момент карьера Рудольфа Нуриева шла в гору: он успел возглавить местный балетный театр. Анализы показали: в крови был вирус иммунодефицита человека, развивавшийся в организме последние четыре года.

Еще спустя несколько лет Нуриев столкнулся с физическим угасанием. Работать на износ, как раньше, он больше не мог. Устав от постоянных проблем, артист балета вернулся в Россию. Финальная и самая страшная фаза болезни наступила весной следующего года прямо накануне выступления в Ялте: измотанный постановщик и балетмейстер еле стоял на ногах, но от участия в постановке не отказался.

По возвращении во Францию Нуриева срочно уложили в госпиталь. Врачам артист театра рассказывал, что не может позволить себе умереть, потому что мечтает поставить спектакль «Ромео и Джульетта». И чудо свершилось: вскоре он уже руководил репетициями. Увы, ремиссия была кратковременной: через несколько месяцев он тихо умер в своей постели.

«Он мог бы быть президентом»: печальная судьба Артура Эша

Артур Эш. Фото: www.globallookpress.com / imago sportfotodienst

В свое время Артур Эш прославился как выдающийся теннисист. Однако благодаря своей широкой социальной деятельности он оставил значительный след и за пределами теннисного корта. Свои спортивные достижения Эш никогда не считал чем-то весомым, предпочитая утверждать, что все титулы он завоевал из эгоистических соображений. Мало кто мог представить, что упорный и перспективный спортсмен, отличавшийся принципиальностью, мог закончить жизнь настолько трагично.

Предполагается, что заражение СПИДом у Эша произошло во время переливания крови в ходе открытой операции на сердце. О своем недуге спортсмен, как и писатель Азимов, узнал лишь несколько лет спустя после очередного анализа крови. Шокированный своим диагнозом теннисист предпочел молчать как рыба, боясь общественного порицания.

Все изменилось, когда о проблеме Эша прознали журналисты USA Today. Репортеры тогда потребовали заплатить им солидную сумму денег под угрозой обнародования сокровенной информации. Тогда Эш решил сыграть на опережение и на публичной конференции сделал публичное заявление о своем диагнозе.

Уже позже Артур Эш решил использовать свое заболевание, чтобы освещать проблемы, с которыми сталкивается человек, зараженный СПИДом. Свое имя в историю теннисист вписал как самый активный борец за здоровье людей, а уже после смерти друзья и коллеги назовут его человеком, который легко мог бы взять на себя обязанности президента, если бы смог прожить чуть дольше.

Беда «крестного отца гангста-рэпа» Eazy-E

Эрик Райт, более известный как Eazy-E, ушел из жизни, не успев отметить даже 32-летия. Популяризовавший новый жанр рэпа и получивший прозвище «новый Майкл Джексон» музыкант загремел в больницу с жалобами на проблемы с дыханием, мешавшие ему выступать. Чтобы выяснить причину недомогания, Райт специально арендовал палату на все время обследования.

Результаты анализов пришли неутешительные: уже на тот момент болезнь прогрессировала, давая необратимые осложнения на кровеносную систему. Врачи не спешили выдвигать никаких прогнозов, ведь состояние пациента ухудшалось день ото дня. Уже в больнице Eazy женится на возлюбленной Томике Вудс, а уже спустя несколько недель рэпера не станет. Все музыкальное наследие достанется его супруге и детям.

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