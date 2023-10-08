Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

Политик скончался на 82-м году жизни. Что стало причиной смерти?

Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

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Скончался президент Венгрии, который управлял государством с 2005 по 2010 годы. Ему был 81 год. О смерти политика сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в своем личном блоге.

«Ушел из жизни великий профессор права, президент Венгерской Республики Ласло Шойом. Упокой Господи его душу», — написал политик.

Шойом занимал не только президентский пост. Он был первым председателем Конституционного суда в стране. Эту должность он занимал с 1990 по 1998 года.

Политик родился в 1942 году в Пече. Он получил юридическое образование и преподавал в университетах Будапешта и Йены. За свою жизнь он стал лауреатом многих венгерских и международных наград.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 85-м году жизни скончался бывший депутат Государственной думы Геннадий Райков. Он также был экс-членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и бывшим главой «Народной партии».

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