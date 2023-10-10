Все поменять: как правильно питаться пожилым людям

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 7 0

Диетолог Гинзбург: пожилым людям нужно ограничить потребление поваренной соли

Все поменять: как правильно питаться пожилым людям

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Какие продукты должны содержаться в меню дедушек и бабушек?

Возрастные заболевания можно минимизировать при правильном питании. Какое меню должно быть у пожилых людей, объясняет портал «Доктор Питер».

Особенность возраста 65+

В этом периоде еда усваивается хуже и часто наблюдается дефицит железа и витамина В12. По статистическим данным, каждый четвертый человек старше 65 лет страдает анемией. К 80 годам этот диагноз есть у 50% людей.

По словам врача Дмитрия Шубина, причина в том, что в этом возрасте многие перестают есть продукты, богатые железом — а это, в основном, мясо. Это происходит из-за снижения аппетита как следствия сокращения активности, также сказывается слабость или отсутствие зубов.

Существует еще несколько факторов, таких как атрофия слизистой желудка и кишечника, а также снижение количества соляной кислоты, которая помогает всасыванию железа.

Чем заменить мясо?

По словам специалистов, мясо способно заменить детское питание — мясное пюре для прикорма малышей. Также подойдут говяжья печень, печеночные котлеты — в 40 граммах содержится суточная доза железа.

Третьим полезным продуктом является трава тимьян — в 100 граммах содержится семь суточных норм железа, поэтому достаточно 15 граммов в день. Но необходимо знать, что железо из растительных продуктов усваивается лучше только вместе с аскорбиновой кислотой.

Советы диетолога

По рекомендации врача-диетолога Михаила Гинзбурга, в ежедневном меню у пожилых людей обязательно наличие достаточного количества зелени, овощей, фруктов и ягод. Не стоит забывать про молочные и кисломолочные продукты — последние должны преобладать над молоком.

«Не налегайте на животный белок, лучше растительный — крупы, бобовые. Включите в рацион орехи, семена. Обязательно 100-200 граммов зелени — петрушки, рукколы, кинзы. Ограничить поваренную соль (до пяти граммов в день). Вводить в рацион источники витаминов С и Р (отвар шиповника, апельсины, сладкий красный перец, черноплодная рябина, смородина, петрушка, укроп, зеленый лук, крыжовник)», — заключил эксперт.

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