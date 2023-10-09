«Человек-легенда»: умер народный артист ЛНР Михаил Голубович

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 1 341 0

Народный артист ЛНР Михаил Голубович скончался на 80-м году жизни

«Человек-легенда»: умер народный артист ЛНР Михаил Голубович

Фото: Река Александр / ТАСС

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Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким артиста.

Луганская Народная Республика понесла невосполнимую утрату. Из-за тяжелой болезни ушел из жизни Заслуженный деятель искусств РФ, Народный артист ЛНР Михаил Голубович. Об этом в Telegram-канал сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Уверен, на Луганщине нет никого, кто не знал бы его. Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах», - говорится в публикации.  

Пасечник отметил, что невозможно перечислить все звания и награды, которых удостоен артист.

«Для жителей Луганщины он навсегда останется «нашим Голубовичем» – образцом мужественности, интеллигентности, оптимизма и бесконечной преданности своей земле», - заключил он, выразив соболезнования его родным и близким.

Уточняется, что совсем немного великий деятель культуры не дожил до 80-летнего юбилея.

При жизни Михаил Голубович вел блог на YouTube о военной истории Донбасса. Как писал 5-tv.ru в августе 2023 года, Михаил Голубович стал заслуженным деятелем искусств России.

 

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