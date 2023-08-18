Актер и режиссер из Луганска стал заслуженным деятелем искусств России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

Путин присвоил звание заслуженного деятеля культуры режиссеру Голубовичу

Актер и режиссер из Луганска стал заслуженным деятелем искусств России

Фото: © РИА Новости / Василий Батанов

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Владимир Путин подписал указ о присвоении звания руководителю Луганского академического театра.

Президент России Владимир Путин присвоил звание «заслуженный деятель искусств Российской Федерации» художественному руководителю Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной Михаилу Голубовичу. Соответствующий документ был опубликован на сайте «Официальное опубликование правовых актов».

С высоким званием Михаила Голубовича поздравил временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Искренне поздравляю Михаила Васильевича! Выдающийся артист, который является лицом и символом луганской земли, настоящим патриотом. Признателен за преданность искусству и профессии, любовь к зрителю. Для всех жителей Луганщины — это огромный повод для гордости!», — написал врио главы ЛНР в своем Talegram-канале.

Михаил Васильевич Голубович — актер и режиссер с мировым именем, сыграл более 75 ролей в кино. В 1977 году получил звание народного артиста Украинской ССР. В 2015 стал народным артистом Луганской Народной Республики. Почетный гражданин города Луганска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин учредил звание «Заслуженный работник ОПК России».

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