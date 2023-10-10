Лифт с тремя подростками опрокинулся в Самаре

Спасательная операция развернулась в самарском торговом центре. Там накренился и рухнул лифт. В момент падения внутри находились трое подростков. Они не пострадали, но чтобы их достать, пришлось разбить панорамное стекло.

Сейчас следователи выясняют причины ЧП, и у них сразу несколько версий. По одной из них — виной всему перегруз. Незадолго до падения в него набилось слишком много людей.

Также некоторые очевидцы сообщили, что молодые люди прыгали в кабине. А сотрудники торгового центра рассказали, что лифт уже давно нуждался в ремонте — во время движения всегда скрипел и шатался.