«Можно оспаривать»: как выявить завышение УК стоимости услуг ЖКХ

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 19 0

Юрист Пономарева: для проверки работы УК нужно собрать много документов

«Можно оспаривать»: как выявить завышение УК стоимости услуг ЖКХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Управляющая компания, говорит юрист, в первую очередь является коммерческой организацией, ориентирующейся на прибыль.

Собственники жилья, как правило, не могут сами проверить, завышает ли стоимость коммунальных услуг управляющая компания, так как это требует сбора большого количества документов. Об этом изданию URA.RU сообщила юрист, эксперт в праве и ЖКХ Юлия Пономарева.

«Проверить, завышает ли УК стоимость услуг или нет, можно лишь имея данные по всем договорам, по расходам, которые несет управляющая компания, а также на основании информации, сколько денег люди сдают за содержание жилья. Нужно помнить, что любая управляющая компания, в отличие от ТСЖ, является коммерческой организацией. С точки зрения законодательства, они имеют право на некоторую прибыль. Поэтому все это собрать, проверить и резюмировать очень трудно», — отметила специалист.

По словам юриста, стоимость услуг ЖКХ устанавливается муниципалитетом, либо на общем собрании жильцов. Если не было собрания собственников, УК ссылается на утвержденные властями города тарифы.

«Это делается по закону согласно по правилам Жилищного кодекса. Если же было собрание, где собственники утвердили тариф на содержание жилья, а УК игнорирует данное решение, то тут можно оспаривать тарифы», — подчеркнула Пономарева.

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