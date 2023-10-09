Теперь груз ответственности за испорченное общедомовое имущество упадет с плеч управляющей компании.

Делить подъезд с соседями не всегда приятно. По чужой вине сломался лифт, не горит свет на лестничной клетке или забился мусоропровод. Раньше все проблемы устраняла управляющая компания. Однако с 1 октября 2023 года правила изменились. Кто теперь будет отвечать за испорченное имущество? Что делать, если виновного не нашли? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Кто обязан платить за ремонт в подъезде с 1 октября 2023

С наступлением второго месяца осени нести ответственность за ущерб, причиненный общедомовому имуществу, будет непосредственно сам виновник произошедшего.

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«Было довольно много судебных споров, потому что мы действительно платим взносы на содержание и текущий ремонт. И обязанность управляющей компании — содержать наш дом в нормальном состоянии. Сейчас появилась возможность переадресовать ответственность тому человеку, который, стал виновником», — объясняет заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

В случае, если человек пойман на месте или был зафиксирован за вандализмом камерой видеонаблюдения, будет заведено административное дело, назначен штраф, либо исправительные работы. Однако далеко не всегда удастся сразу найти злоумышленника и доказать его вину.

Что делать, если виновный не найден

Первый же вариант решения проблемы, который может прийти на ум растерянным жильцам, — разделить оплату ремонта на всех. Однако делать этого не стоит. За собственниками по-прежнему сохранилось право принудить управляющую компанию привести в порядок общедомовое имущество.

«Если управляющая компания делает это за свои деньги, то дальше в суде регрессом она может потребовать эти деньги с виновного собственника, если он будет найден в дальнейшем», — рассказывает эксперт.

Как ускорить процесс ремонта в подъезде

Если найденный нарушитель обязан в определенные сроки выполнить установленное наказание, то у коммунальных работников нет официально установленных сроков. Поэтому их стоит поторопить. Собственникам жилья необходимо провести общедомовое собрание, на котором будет составлен акт о некачественном предоставлении услуги.

Данный документ нужно отнести в управляющую компанию и обязательно подписать. Иначе все отчисления, которые жильцы в течение года платили в фонд содержания и ремонта общего имущества, будут считаться прибылью управляющей организации.