«Чувства и эмоции»: Волочкова воссоединилась с бывшим любовником

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Алина Крылова
Алина Крылова 51 0

Анастасия Волочкова опубликовала совместное фото с близким другом

«Чувства и эмоции»: Волочкова воссоединилась с бывшим любовником

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Успевшая нагнать интриги из-за заветного кольца на пальце прима продолжает провоцировать вопросы.

В начале октября балерина Анастасия Волочкова намекнула, что у нее появился новый ухажер. Некий очень состоятельный мужчина преподнес бывшей приме Большого театра кольцо с бриллиантом, стоимость которого исчислялась миллионами. Имя таинственного дарителя, впрочем, балерина решила скрыть, намекнув, что у нее есть несколько фаворитов, регулярно балующих ее подарками.

Анастасия Волочкова воссоединилась с бывшим ухажеромАнастасия Волочкова воссоединилась с бывшим ухажером. Instagram* / volochkova_art

Не успела волна общественного любопытства схлынуть, как Волочкова вновь подогрела к себе интерес. В социальных сетях балерина разместила уютные фото, на которых она появилась в объятиях высокого мужчины. Пока в Сети гадали, кем он приходится артистке театра, особо дотошные поклонники уже пришли к выводу — ничего, кроме дружбы, знаменитостей не связывает. «Фаворитом» оказался партнер балерины по Большому театру Ринат Арифулин. С ним артистка действительно состояла в отношениях, но позже роман дал трещину.

Недавно Анастасия Волочкова снова воссоединилась с бывшим возлюбленным ради работы. Этот факт и стал поводом для возможных слухов об Арифулине и заветном кольце. Однако в реальности балетмейстер отношения к украшению не имеет.

«С любимым другом Ринатом Арифулиным. Репетировали сегодня в моем зале. Сколько мы преодолели вместе чувств, эмоций, приключений», — написала танцовщица.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анастасия Волочкова прокомментировала скандал из-за шпагата на истребителе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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