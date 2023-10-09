Волочкова прокомментировала скандал после фото со шпагатом у истребителя: «Жду момента»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 38 0

Волочкова призвала хейтеров отстать от нее после фото у истребителя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Балерина считает, что ее имя не дает покоя злопыхателям по любому поводу.

Анастасия Волочкова устала от продолжающегося вокруг нее скандала из-за фото, где она закинула ногу на советский истребитель. Единственное, чего бы ей хотелось — чтобы от нее все отстали. Об этом балерина рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Скандал вокруг Волочковой продолжает набирать обороты. Ситуацию прокомментировала ранее журналист Алена Жигалова в своем очередном выпуске на YouTube, где высказалась о том, что Волочкова будто не может выйти из дома без происшествий.

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Волочкова, в свою очередь, не видит ничего страшного в кадре, взбудоражившем пользователей социальных сетей. И считает, что хейтерам просто нужен любой повод.

«Пусть эти люди остаются на том днище, на котором они и остаются в моральном плане. Я не собираюсь ничего комментировать по этому поводу. Почему им не дает покоя моя фамилия? Пусть уже отстанут от меня, я жду этого момента!» — призналась балерина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова была удивлена реакцией на ее полушпагат у истребителя.

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Волочкова прокомментировала скандал после фото со шпагатом у истребителя: «Жду момента»

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