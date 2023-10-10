Раз и навсегда: проверенные способы избавления от храпа

Грозит ли людям с этим недугом смертельная опасность?

Сон крайне важен для здоровья каждого человека. Но для некоторых людей ночной отдых может стать мучением.

К примеру, если он сам или рядом кто-то храпит, нарушая спокойствие. Врач-оториноларинголог Аделя Шаталина рассказала изданию «Страсти», как окончательно победить данную напасть.

По словам специалиста, храп — это звук, появляющийся в верхних дыхательных путях во время сна из-за колебаний небного язычка и мягкого неба. Мышцы глотки и мягкого неба расслабляются, сокращается просвет глотки, мягкое небо и язычок становятся более подвижными и начинают вибрировать при дыхании.

Вместе с тем у каждого пятого храпящего человека останавливается дыхание во сне — это называется апноэ. Данное опасное состояние может длиться от десяти секунд до трех минут.

Количество таких остановок зависит от степени тяжести апноэ. В тяжелых случаях это достигает 400-500 раз за ночь.

Причины появления храпа

Среди основных причин — проблемы с лишним весом. Увеличивается слой подкожно-жировой клетчатки не только в области живота, бедер, ягодиц.

Жир захватывает и область шеи, увеличивается в размере небный язычок, мягкое небо — в итоге просвет глотки значительно сужается. Также с возрастом люди начинают чаще храпеть.

У пожилых храп появляется из-за атрофии слизистых и уменьшения тонуса мышц. По данным статистики, после 30 лет храпят 30% людей, а по достижении 60 лет — 50%.

Вместе с тем, по словам ЛОР-врача, курение, употребление спиртного, длинный небный язычок и низкое мягкое небо могут привести к беспокойным ночам.

Способы лечения

Оториноларинголог в первую очередь посоветовала курящим людям отказаться от этой вредной привычки. Или же нужно постепенно сокращать количество выкуриваемых сигарет в день и стараться не курить за два часа до сна.

Также нужно воздержаться от алкоголя перед сном. Для решения проблемы следует исключить снотворные и транквилизаторы.

Бесконтрольный прием названных препаратов у пожилых людей увеличивает смертность, и связано это с утяжелением апноэ и хронической гипоксией во сне.

Коррекция избыточного веса является очередной важной мерой по борьбе с храпом. Если он не осложнен, достаточно сбросить пять-семь килограммов.

«Тренировка мышц языка, мягкого неба и глотки. Сомнологи рекомендуют применять специальный аппарат SNOR. Регулярные занятия по 10-15 минут в день в течение месяца обеспечивают значительное облегчение или исчезновение неосложненного храпа», — добавила врач.

Кроме того, Шаталина отметила эффективность восстановления носового дыхания с помощью хирургической коррекции перегородки носа, а также удаления полипов и аденоидов.

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