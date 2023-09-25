«Лечения нет» — можно ли умереть от бессонницы

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 23 0

Врач Бузунов: фатальная семейная бессонница не лечится, и от нее умирают

«Лечения нет» — можно ли умереть от бессонницы

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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При первых признаках болезни вместо поиска информации в интернете следует идти к врачу.

Бессонница приводит к потере энергии и способности трезво мыслить, из-за недосыпа может серьезно ухудшиться здоровье. Но бывает и так, что люди не могут уснуть по причине «поломки» в мозге. Редкое заболевание называется «фатальная семейная инсомния». Данный недуг неизлечим и приводит к смерти. Об этом aif.ru сообщил врач-сомнолог Роман Бузунов.

«Сон — это генетически необходимая потребность, как вода, еда или воздух. Без воды человек может прожить неделю, а без сна — документированный рекорд — всего 11 суток, так сон даже важнее для человека, чем еда», — объясняет специалист. Обычная бессонница лечится в отличие от смертельной.

По словам врача, фатальная семейная инсомния — наследственное заболевание. То есть, у человека есть генетическая предрасположенность: белки мозга становятся прионами — заразными белками. В итоге они меняют свою структуру, теряют свою функциональность, могут заражать соседние белки. Все это приводит к повреждению некоторых центров мозга, в том числе, отвечающих за сон. Из-за этого у больного развивается отсутствие самой возможности спать. На сегодняшний день лечения этого недуга нет, поэтому в течение полугода года пациент умирает.

Однако, врач отметил, что бояться этой болезни не нужно. Случаев фатальной семейной инсомнии — всего несколько десятков, а встречались они в основном в Италии. В России же ни одного случая заболевания не было. Вместе с тем сомнолог рекомендовал при первых признаках бессонницы вместо поиска информации в интернете идти к врачу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему возникает бессонница, и как от нее избавиться.

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