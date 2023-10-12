Татьяна Пельтцер: бурная личная жизнь главной бабушки СССР

Актриса вышла замуж за коммуниста из Германии. Но что произошло дальше?

Народная артистка СССР Татьяна Пельтцер была взрывной женщиной. Но при этом своим характером она могла привлечь к себе мужчин. В 1927 году звезда советского кино вышла замуж за немецкого коммуниста и философа Ганса Тейблера. Историю романтических отношений напомнило РИА Новости.

Избранник актрисы приехал в СССР учиться в школе Коминтерна. А в 1930-м вернулся домой. Только вместе с собой он взял супругу Татьяну Пельтцер.

В Германии у актрисы началась комфортная жизнь. Она работала машинисткой. Даже были шансы начать играть в театре. Но с этим делом не срослось. И уже в 1931 году пара развелась. Женщина вернулась в Москву и стала служить в театре имени Моссовета.

Актриса никогда не рассказывала, почему она рассталась со своим немецким мужем. Многие ссылаются на тяжелое время. Но у этой истории есть и другая версия. Говорят, что философ нашел записку, оставленную Пельтцер. В ней артистка договаривается о встрече с другим мужчиной.

Но даже после развода философ и актриса смогли сохранить дружеские отношения. У Тейблера появился ребенок от немецкой женщины. А вот у Пельтцер детей не было. Но она хорошо общалась даже с внуком своего бывшего супруга.

Тейблер стал первым и последним мужчиной, за которого вышла замуж Пельтцер.

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