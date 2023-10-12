Татьяна Пельтцер: бурная личная жизнь главной бабушки СССР

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 312 0

История отношений Татьяны Пельтцер и ее немецкого супруга

Татьяна Пельтцер: бурная личная жизнь главной бабушки СССР

Фото: © РИА Новости / Борис Кавашкин

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Актриса вышла замуж за коммуниста из Германии. Но что произошло дальше?

Народная артистка СССР Татьяна Пельтцер была взрывной женщиной. Но при этом своим характером она могла привлечь к себе мужчин. В 1927 году звезда советского кино вышла замуж за немецкого коммуниста и философа Ганса Тейблера. Историю романтических отношений напомнило РИА Новости.

Избранник актрисы приехал в СССР учиться в школе Коминтерна. А в 1930-м вернулся домой. Только вместе с собой он взял супругу Татьяну Пельтцер.

В Германии у актрисы началась комфортная жизнь. Она работала машинисткой. Даже были шансы начать играть в театре. Но с этим делом не срослось. И уже в 1931 году пара развелась. Женщина вернулась в Москву и стала служить в театре имени Моссовета.

Актриса никогда не рассказывала, почему она рассталась со своим немецким мужем. Многие ссылаются на тяжелое время. Но у этой истории есть и другая версия. Говорят, что философ нашел записку, оставленную Пельтцер. В ней артистка договаривается о встрече с другим мужчиной.

Но даже после развода философ и актриса смогли сохранить дружеские отношения. У Тейблера появился ребенок от немецкой женщины. А вот у Пельтцер детей не было. Но она хорошо общалась даже с внуком своего бывшего супруга.

Тейблер стал первым и последним мужчиной, за которого вышла замуж Пельтцер.

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