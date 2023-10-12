Украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле в Шотландии

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 127 0

Что не устроило граждан Украины в чужой стране?

Украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле в Шотландии

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

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Управляющий роскошного отеля Strathspey в Шотландии был уволен после того, как размещенные там украинские беженцы столкнулись с «мучительными» условиями, в которых им пришлось жить. Такой новостью поделилось издание Daily Mail.

По данным СМИ, украинцы писали жалобы, что курорт «наводнен паразитами», а в качестве еды им подают только «наггетсы и чипсы». Также на управляющего жаловались и другие постояльцы. К примеру, что в их номерах не меняли полотенца и постельное белье. В результате мужчина по имени Иэн Миллер потерял свою должность с годовым доходом в 120 000 фунтов.

Он подал в суд за несправедливое увольнение. Однако инстанция отклонила иск, придя к выводу, что в случившемся виноват сам мужчина.

«Как самый высокопоставленный человек, полностью работающий на месте, он нес ответственность», — отметил судья.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Швейцарии придумали, как отправить украинских беженцев домой. Им начнут платить от одной до четырех тысяч долларов.

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