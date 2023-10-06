Как в анекдоте: Швейцария заплатит украинцам за возвращение домой

Присутствие беженцев из Незалежной уже стало комом в горле для многих европейцев.

В Швейцарии придумали, как отправить украинских беженцев домой. За это им начнут платить. Сумма будет варьироваться от одной до четырех тысяч долларов в зависимости от того, как скоро они покинут страну.

Сейчас там находятся десятки тысяч мигрантов с Украины. И каждый из них получает в среднем 500 долларов каждый месяц. Правительство решило, что дешевле будет платить украинцам за отъезд, чем оказывать им постоянную финансовую помощь.

Власти рассчитывают, что благодаря новому плану Швейцарию покинут 70 тысяч украинских беженцев.