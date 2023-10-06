Как в анекдоте: Швейцария заплатит украинцам за возвращение домой

Эфирная новость 47 0

Швейцария заплатит украинцам за возвращение домой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ana Fernandez; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Присутствие беженцев из Незалежной уже стало комом в горле для многих европейцев.

В Швейцарии придумали, как отправить украинских беженцев домой. За это им начнут платить. Сумма будет варьироваться от одной до четырех тысяч долларов в зависимости от того, как скоро они покинут страну.

Сейчас там находятся десятки тысяч мигрантов с Украины. И каждый из них получает в среднем 500 долларов каждый месяц. Правительство решило, что дешевле будет платить украинцам за отъезд, чем оказывать им постоянную финансовую помощь.

Власти рассчитывают, что благодаря новому плану Швейцарию покинут 70 тысяч украинских беженцев.

+11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
99.68
0.22 104.79
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября

Последние новости

17:22
Вместо шампуня для объема: можно ли мыть волосы пищевой содой
17:12
Администрация Байдена придумала способ давать деньги Украине в обход Конгресса
17:12
СКР предъявил обвинение главе турфирмы из-за выселения детей из отеля в Турции
17:10
Инвалидность и овощи на огороде: как живет актер фильма «Обитаемый остров»
17:02
Ночные «Герани» нарушили работу порта Рени в Одесской области
16:51
Концерт к 150-летию Сергея Рахманинова состоялся в Воронцовском дворце

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Зеркало Запада: международная реакция на выступление Путина на «Валдае»
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России