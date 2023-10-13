Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положении

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Алексей Панков
Алексей Панков 85 0

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Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положении

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Депутаты Государственной Думы во втором и третьем чтениях приняли поправки в законы о чрезвычайном и военном положениях. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Соответствующее предложение было внесено в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в начале августа. По новым правилам, больше нет необходимости уведомлять о введении или прекращении в стране военного или чрезвычайного положения генерального секретаря Совета Европы.

Ранее это требование было связано с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако ее действие в отношении России было прекращено. В то же время в случае введения соответствующих положений как в стране, так и в отдельных регионах, правительство все еще обязано информировать генсека ООН.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дума намеревалась рассмотреть поправки в закон о выборах президента. Они должны состояться в марте 2024 года.

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