Настоящая операция по спасению котенка развернулась в Петербурге
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Животное спасали 25 неравнодушных граждан. Как это было?
Фото, видео: www.globallookpress.com / F. Herrmann; 5-tv.ru
Спасательная операция развернулась в историческом центре Петербурга. Два часа неравнодушные жители пытались помочь застрявшему котенку.
Жалобное мяуканье услышал случайный прохожий. Звук доносился из-под капота припаркованной машины. К спасению подключились 25 человек, общими усилиями удалось найти хозяйку авто. Она и сама, кстати, приняла самое активное участие.
Самое сложное было поймать котенка — от испуга он спрятался и не хотел сдаваться в руки спасителей. Пришлось проявить смекалку.
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