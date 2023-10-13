На Украине хотят разминировать территорию страны с помощью пчел

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 135 0

На Украине намерены привлечь пчел к разминированию территории страны

На Украине хотят разминировать территорию страны с помощью пчел

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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«Оригинальный» способ придумало руководство киевского режима.

На Украине решили разминировать территорию страны с помощью пчел. О новом проекте под названием «Мед минных полей» рассказали в пресс-службе правительства страны.

С помощью дронов минные поля будут засеивать медоносными травами. Затем туда будут выпускать пчел для сбора нектара, так как мины насекомым не страшны.

После этого, по словам создателей проекта, украинские дипломаты намерены брать мед на международные встречи в качестве презента. Предполагается, что это заставит иностранных политиков давать деньги на разминирование страны.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские беженцы устроили скандал на дорогом курорте в Шотландии. Они рассказывали, что столкнулись с «мучительными» условиями. Например, отель, куда их заселили, «наводнен паразитами», а в качестве еды им подают только «наггетсы и чипсы». В результате многочисленных жалоб был уволен управляющий.

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