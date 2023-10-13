Минобороны показало кадры работы гаубицы «Мста-С» на купянском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы продолжают громить националистов на поле боя.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Тяжело в учении — легко в бою
Российские бойцы постоянно совершенствуют навыки ведения боя. Минобороны показало кадры подготовки военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) на танках Т-90М «Прорыв». Занятия проходят на одном из полигонов, расположенных в тыловом районе зоны спецоперации.
Под руководством инструкторов бойцы изучают основные узлы и агрегаты, вооружение, а также навесное оборудование основного боевого танка. Выполняют упражнения стрельб из основного вооружения боевой машины.
Также танкисты изучают слабые места и уязвимые зоны западных образцов военной техники, с которой им предстоит встретиться на поле боя.
Самоходная гаубица «Мста-С»
Артиллеристы работают на всех участках фронта. Минобороны показало кадры работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) на купянском направлении.
Бойцы успешно уничтожают вооружение и боевую технику противника, а также их позиции и оборонительные сооружения.
Огонь из пушек ведется на дальностях до 30 километров. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы.
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