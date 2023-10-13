Путин: Молдавия утрачивает свою идентичность

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Президент России Владимир Путин выступил на саммите стран СНГ в Бишкеке с критикой ряда стран-участников объединения.

Фото, видео: Бедняков Павел / ТАСС; 5-tv.ru

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В столице Киргизии — Бишкеке — проходит саммит стран СНГ, на нем обсуждают экономику и вопросы безопасности. Президент России Владимир Путин на саммите выступил с критикой ряда стран за их неучастие в работе объединения.

Глава государства отметил, что формат СНГ позволяет странам сохранить свою идентичность и не превратиться в марионеток Запада. Он добавил, что некоторые страны, которые, может быть, сегодня еще и числятся в составе СНГ, не работают в этом формате.

Путин напомнил, что Украина, хотя и подписала основополагающие документы по СНГ, но не ратифицировала их, а потому уклонилась от полномасштабного сотрудничества.

«А такая страна, как Молдова, она практически утрачивает свою идентичность, элиты этой страны вообще считают, что они не молдаване, они называют себя румынами. Но это их выбор, полная утрата идентичности страны — это выбор сегодняшнего руководства Молдавии», — подчеркнул Путин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Путин в пятницу выступил за создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

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