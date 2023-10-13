Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины

По словам российского лидера, государство должно появиться со столицей в Восточном Иерусалиме.
Фото, видео: Reuters / MOHAMMED SALEM; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин выступил за создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.
По словам президента, именно позиция США привела к обострению палестино-израильского конфликта. Тем не менее, по мнению Путина, Израиль имеет право на защиту, ведь он подвергся беспрецедентной по жестокости атаке.
«Не могу не сказать несколько слов о беспрецедентном обострении палестино-израильского конфликта, в ходе которого убиты и ранены тысячи гражданских лиц с обеих сторон. То, что случилось, та масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке», — отметил Путин.
Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства. В ответ Израиль заявил о начале операции «Железные мечи» и объявил о переходе к наступлению на сектор Газа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль призвал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг за 24 часа, чтобы они не стали «живым щитом» ХАМАСа.
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