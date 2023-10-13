Минобороны РФ сообщило о восьми групповых ударах по объектам ВСУ

Российские войска нанесли восемь групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 7 по 13 октября. Об этом сообщили в Минобороны, приводят данные из зоны спецоперации.

В ведомстве уточнили, что для поражения целей противника применялись ракетные комплексы «Искандер-М» и беспилотники. Под удар в основном попадали склады ракетно-артиллерийского вооружения, цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских боевиков и иностранных наемников.

«В результате ударов уничтожены: склад хранения катеров типа Willard производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ „Херсон“, склад военной техники на судоремонтном заводе „Дунайсудосервис“ в городе Ильичевск Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме „Умань“ в Черкасской области», — уточнили в Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» обстреляли объекты Вооруженных сил Украины на купянском направлении.