Минобороны РФ сообщило о восьми групповых ударах по объектам ВСУ

Российские войска для поражения целей противника использовали ракетные комплексы и беспилотники. Что удалось ликвидировать?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские войска нанесли восемь групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 7 по 13 октября. Об этом сообщили в Минобороны, приводят данные из зоны спецоперации.
В ведомстве уточнили, что для поражения целей противника применялись ракетные комплексы «Искандер-М» и беспилотники. Под удар в основном попадали склады ракетно-артиллерийского вооружения, цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских боевиков и иностранных наемников.
«В результате ударов уничтожены: склад хранения катеров типа Willard производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ „Херсон“, склад военной техники на судоремонтном заводе „Дунайсудосервис“ в городе Ильичевск Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме „Умань“ в Черкасской области», — уточнили в Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» обстреляли объекты Вооруженных сил Украины на купянском направлении.
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