Российские Су-34 под Купянском нанесли пять авиаударов по складу боеприпасов ВСУ

Какие еще украинские объекты попали под обстрел ВС России?
Фото: © РИА Новости / Валентин Капустин
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» обстреляли объекты Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Удары в том числе были нанесены по складу с боеприпасами противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
Всего было нанесено пять авиационных ударов по складу и пунктам временной дислокации подразделений 7-го отдельного стрелкового батальона, району сосредоточения бронетанкового резерва 43-й механизированной бригады и опорному пункту 113-й бригады теробороны. Эти украинские объекты находились в селах Новолюбовка, Песчановка и Петропавловка.
Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на краснолиманском направлении
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ используют под Купянском танки, которым больше 50 лет.
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