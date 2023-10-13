Российские Су-34 под Купянском нанесли пять авиаударов по складу боеприпасов ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» обстреляли объекты Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Удары в том числе были нанесены по складу с боеприпасами противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего было нанесено пять авиационных ударов по складу и пунктам временной дислокации подразделений 7-го отдельного стрелкового батальона, району сосредоточения бронетанкового резерва 43-й механизированной бригады и опорному пункту 113-й бригады теробороны. Эти украинские объекты находились в селах Новолюбовка, Песчановка и Петропавловка.

Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на краснолиманском направлении

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ используют под Купянском танки, которым больше 50 лет.