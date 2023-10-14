Жертв могло быть больше: что известно о нападении на школу во Франции

Во Франции связали нападение на школу с палестино-израильским конфликтом
Фото, видео: REUTERS / Pascal Rossignol; 5-tv.ru
В стране введен максимальный уровень террористической угрозы.
Во Франции молодой ворвался с ножом в школу Гамбетта в городе Аррас, убив учителя и ранив еще несколько человек. Событие потрясло всю страну. Но почему он совершил это преступление и что известно о его семье — читайте в материале 5-tv.ru.
Это не первое нападение на школу в стране
Почти ровно три года назад — 16 октября 2020 года — был убит школьный учитель Самюэль Пати. Тогда преступник перерезал педагогу горло, после чего пытался угрожать жандармам, прибывшим на место происшествия, и был застрелен.
Все повторилось 13 октября 2023 года
По данным телеканала BFMTV, нападавшему 20 лет. Он является бывшим учеником школы Гамбетта. На защиту коллег и учеников встал учитель литературы, но был убит.
Соболезнования семье погибшего выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Учитель, который встал на пути нападавшего, безусловно, спас многие жизни», — сказал глава государства.
Известно, что убийца уже задержан.
Жертв могло быть больше
Как сообщил Макрон, 13 октября правоохранителям удалось предотвратить еще одно возможное нападение на школу в другом регионе. Злоумышленник был задержан. И им оказался старший брат того напавшего. Известно, что он был ранее судим за участие в террористическом заговоре.
Кроме того, по информации BFMTV, были задержаны еще один брат и две сестры 20-летнего молодого человека.
«(Зарезавший учителя литературы. — Прим.ред.) был не единственным в своей семье, кто был известен спецслужбам», — сообщает телеканал.
Семью напавшего на школу в Аррасе должны были еще несколько лет назад депортировать из страны.
«Приехав во Францию в 2008 году с семьей в шестилетнем возрасте, юноша так и не получил французского гражданства. В 2021-м его просьба о предоставлении убежища была отклонена французским Управлением по защите беженцев и лиц без гражданства. Его апелляция, поданная впоследствии, также была отклонена в августе 2022 года. Но поскольку он прибыл во Францию до 13 лет, его не могли выслать с французской территории», — сообщает телеканал.
Террористическая угроза
Как сообщает газета Le Monde, во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы после произошедшего. Соответствующее решение было принято премьер-министром страны Элизабет Борн после совещания в Елисейском дворце под председательством Макрона.
При чем тут Ближний Восток?
Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, нападение на школу связано с обострением палестино-израильского конфликта.
«Согласно данным нашей разведки, к сожалению, есть связь с происходящим на Ближнем Востоке», — сказал он в эфире телеканала TF1.
Других сведений Дарманен не привел.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ХАМАС два года готовились к нападению на Израиль.
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