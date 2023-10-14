Жертв могло быть больше: что известно о нападении на школу во Франции

В стране введен максимальный уровень террористической угрозы.

Во Франции молодой ворвался с ножом в школу Гамбетта в городе Аррас, убив учителя и ранив еще несколько человек. Событие потрясло всю страну. Но почему он совершил это преступление и что известно о его семье — читайте в материале 5-tv.ru.

Это не первое нападение на школу в стране

Почти ровно три года назад — 16 октября 2020 года — был убит школьный учитель Самюэль Пати. Тогда преступник перерезал педагогу горло, после чего пытался угрожать жандармам, прибывшим на место происшествия, и был застрелен.

Все повторилось 13 октября 2023 года

По данным телеканала BFMTV, нападавшему 20 лет. Он является бывшим учеником школы Гамбетта. На защиту коллег и учеников встал учитель литературы, но был убит.

Соболезнования семье погибшего выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Учитель, который встал на пути нападавшего, безусловно, спас многие жизни», — сказал глава государства.

Известно, что убийца уже задержан.

Жертв могло быть больше

Как сообщил Макрон, 13 октября правоохранителям удалось предотвратить еще одно возможное нападение на школу в другом регионе. Злоумышленник был задержан. И им оказался старший брат того напавшего. Известно, что он был ранее судим за участие в террористическом заговоре.

Кроме того, по информации BFMTV, были задержаны еще один брат и две сестры 20-летнего молодого человека.

«(Зарезавший учителя литературы. — Прим.ред.) был не единственным в своей семье, кто был известен спецслужбам», — сообщает телеканал.

Семью напавшего на школу в Аррасе должны были еще несколько лет назад депортировать из страны.

«Приехав во Францию ​​в 2008 году с семьей в шестилетнем возрасте, юноша так и не получил французского гражданства. В 2021-м его просьба о предоставлении убежища была отклонена французским Управлением по защите беженцев и лиц без гражданства. Его апелляция, поданная впоследствии, также была отклонена в августе 2022 года. Но поскольку он прибыл во Францию ​​​​до 13 лет, его не могли выслать с французской территории», — сообщает телеканал.

Террористическая угроза

Как сообщает газета Le Monde, во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы после произошедшего. Соответствующее решение было принято премьер-министром страны Элизабет Борн после совещания в Елисейском дворце под председательством Макрона.

При чем тут Ближний Восток?

Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, нападение на школу связано с обострением палестино-израильского конфликта.

«Согласно данным нашей разведки, к сожалению, есть связь с происходящим на Ближнем Востоке», — сказал он в эфире телеканала TF1.

Других сведений Дарманен не привел.

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