Боевики ХАМАС два года готовились к нападению на Израиль

Реальная боевая мощь, которую набрала радикальная палестинская группировка ХАМАС, а также пути, которыми к боевикам попадает оружие с Украины — в том числе американское — стали одной из главных тем на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Палестины Махмуда Аббаса. Во время визита в Иорданию — дипломат и политик обсудили варианты — как усадить руководство Израиля и ХАМАС за стол переговоров — пока кризис не вышел из-под контроля.

Насколько ХАМАС готова к боевым действиям против Израиля — в репортаже корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

ХАМАС два года готовился к войне и сумел развернуть свои тренировочные лагеря прямо под носом Моссада. Две базы с макетами израильских городов находились всего в паре километров от серьезно охраняемой границы. Тактической новинкой группировки стали боевые парапланы, с их помощью они могут штурмовать здания.

Боевики ХАМАС даже переняли опыт уничтожения техники с СВО. Неуязвимый танк «Меркава» не смог противостоять заряженному палестинскому беспилотнику.

По собственному определению, ХАМАС — это политическая партия с военным крылом. Ей численность, по неофициальным данным, составляет до 15 тысяч человек. Это около 30 батальонов. Подготовили и основную ударную базу — ракеты.

Сейчас «Железный купол» Израиля испытывают на прочность: за двое суток по стране выпустили более 3 тысяч ракет. Прежде всего это ракеты «Кассам» кустарного производства. Они стоят на вооружении больше 20 лет. В основном это системы с малой дальностью — от 15 до 50 километров. Но в распоряжении группировки есть ракетные комплексы большой дальности, способной долететь до Тель-Авива. Это ракета «Аяш», которая была разработана специально для этого.

Впрочем, арсенал ХАМАСА это не только самодельные ракетные комплексы. Есть современные западные образцы. Об этом позаботились украинские боевики.

«Оружие, которое США поставляли на Украину, сейчас находится в руках ХАМАС. Это интересный поворот событий. Очевидно, что они получили его через черный рынок, или, может быть, в результате кулуарных переговоров с определенными официальными лицами на Украине», — говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Сейчас Израиль готовиться к осаде сектора Газа. Стягивая войска, планирует зачистить регион, но боевики этот вариант просчитывали.

«Мы слишком сильные, чтобы сдаться. Сейчас мы роем туннели, чтобы продолжить до войны готовиться к нашему сопротивлению. Трепещи, враг!» — говорит член ХАМАС.

Система тоннелей находится прямо под жилыми домами Газы. Это целый город на глубине 30 метров. Пробить его будет крайне сложно — это хорошо укрепленные помещения.

Сейчас Израиль готовиться к сухопутной операции. ХАМАС собирает сторонников. Сколько будет жертв в секторе Газа — одном из самых густонаселенных регионов мира — даже предположить сложно.

Тем временем ливанская Хезболла намекнула на готовность вступить в войну на стороне Палестины, передает 5-tv.ru.