SHAMAN поранил ногу на концерте во время экстремального танца на стеклах

SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов. — Прим. ред.) получил травму на своем концерте в Государственном Кремлевском Дворце. В репертуаре исполнителя есть песня Максима Фадеева «Танцы на стеклах». Ее он решил исполнить в буквально дословном пластическом номере — танцоры страховали его, проводя по дорожке из битого стекла с повязкой на глазах.

Перед выступлением Дронов учился опасному трюку, однако без последствий не обошлось. Но цель была достигнута — зритель остался в восторге. Да и самого исполнителя это не заставило остановить шоу. Об этом мама исполнителя Людмила Дронова рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

«Ярослав уже дотанцевался и поранил ногу — прыгал на стеклах. Я тоже переживала сейчас — там левая нога. Я сразу это заметила, потому что он уже начал прямо хромать. И он дотанцовывал. Он даже когда вышел петь уже „Я русский“, он хромал», — поделилась переживаниями она.

По словам Людмилы Дроновой, ранение оказалось не очень серьезным. SHAMAN отработал программу и получил необходимую медицинскую помощь. Было достаточно забинтовать и закрепить повязку пластырем. Самоотдача сына на выступлениях — одновременно и гордость его родителей, и почва для бесконечного волнения. Так или иначе — они всегда рядом и поддерживают его.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео рискованного номера SHAMAN.