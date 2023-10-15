SHAMAN поранил ногу на концерте во время экстремального танца на стеклах

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 11 475 0

Мама исполнителя Людмила Дронова из зрительного зала увидела, что он хромает. Но шоу не остановилось.

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов. — Прим. ред.) получил травму на своем концерте в Государственном Кремлевском Дворце. В репертуаре исполнителя есть песня Максима Фадеева «Танцы на стеклах». Ее он решил исполнить в буквально дословном пластическом номере — танцоры страховали его, проводя по дорожке из битого стекла с повязкой на глазах.

Перед выступлением Дронов учился опасному трюку, однако без последствий не обошлось. Но цель была достигнута — зритель остался в восторге. Да и самого исполнителя это не заставило остановить шоу. Об этом мама исполнителя Людмила Дронова рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

«Ярослав уже дотанцевался и поранил ногу — прыгал на стеклах. Я тоже переживала сейчас — там левая нога. Я сразу это заметила, потому что он уже начал прямо хромать. И он дотанцовывал. Он даже когда вышел петь уже „Я русский“, он хромал», — поделилась переживаниями она.

По словам Людмилы Дроновой, ранение оказалось не очень серьезным. SHAMAN отработал программу и получил необходимую медицинскую помощь. Было достаточно забинтовать и закрепить повязку пластырем. Самоотдача сына на выступлениях — одновременно и гордость его родителей, и почва для бесконечного волнения. Так или иначе — они всегда рядом и поддерживают его.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео рискованного номера SHAMAN.

+9° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
0.32 102.55
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:06
«Им никаких денег не жалко»: Азаров заявил об уничтожении Украины Западом
15:54
Премьер Израиля Нетаньяху: «ХАМАС думал, что мы сломаемся, но мы сломаем ХАМАС»
15:48
«Адреналин зашкаливал»: экстремальные съемки Прилучного едва не стоили ему жизни
15:37
Папа может все, что угодно: как в России отмечают День отца
15:22
Болезнь победила: не стало звезды сериала «Затерянные в космосе»
15:14
Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха Степанакерте

Сейчас читают

Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики
Не мода, а аутоимунная болезнь: врач поставила «Моне Лизе» неприятный диагноз
SHAMAN поранил ногу на концерте во время экстремального танца на стеклах
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России