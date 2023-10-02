«Служу народу!» — SНАМАN отреагировал на присуждение титула «Певец года» по итогам опросов

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова Эксклюзив 1 447 0

Артист заявил, что сделает все для того, чтобы оправдать поддержку россиян.

«Служу народу!» — SНАМАN отреагировал на присуждение титула «Певец года» по итогам опросов

Фото: Жабриков Владимир / ТАСС

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SHAMAN и Полина Гагарина стали певцом и певицей года в России, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации. Также в лидерах оказались Олег Газманов, Николай Басков, Лариса Долина и Anna Asti.

«По мнению россиян, лучшим певцом текущего года признан Shaman (Ярослав Дронов) (33%), первое место в топе, которому уступил лидер прошлого года — Олег Газманов (11%). <…> Лучшей отечественной исполнительницей россияне в этом году назвали Полину Гагарину (19%)», — говорится в сообщении исследовательского центра.

Певец вышел на связь с 5-tv.ru и поблагодарил поклонников.

«Народная любовь — это лучший индикатор искренности творчества. Свои песни я пишу и исполняю, вкладывая в них всю душу. И люди это чувствуют, отвечают взаимностью. Благодарен за такую беспрецедентную поддержку и сделаю все, чтобы ее оправдать. Служу народу Российской Федерации!» — заявил SHAMAN.

Артист периодически ездит с благотворительными концертами в Донбассе и Новороссию. Музыкант уже успел побывать в Мариуполе, Луганске, а недавно вернулся из Херсонской области, где военнослужащие устроили залп из автоматов и пулеметов в честь артиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN и Пресняков «заткнули за пояс» других российских звезд.

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