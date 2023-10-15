«Стараюсь забыть»: после ДТП певица Лада Дэнс приобрела фобию, которая мешает ей жить

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Алина Крылова
Алина Крылова 39 0

Певица Лада Дэнс приобрела страх автомобилей после аварии

«Стараюсь забыть»: после ДТП певица Лада Дэнс приобрела фобию, которая мешает ей жить

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Ничем не примечательная поездка на такси из аэропорта обернулась для Дэнс чередой операций и неделями восстановления.

В начале августа звезда из 90-х, певица Лада Дэнс стала участницей аварии с несколькими автомобилями. Такси, в которой ехала Дэнс, расхлесталась с двумя другими машинами и вылетела за пределы трассы. Находившаяся в тот момент в салоне Дэнс вертолетами была экстренно доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

С момента рокового инцидента пошел второй месяц, и лишь недавно артистка созналась: после пережитой трагедии она приобрела проблемы не только с физическим, но и ментальным здоровьем. У Дэнс появилась фобия поездок на авто. В эфире шоу на федеральном канале Дэнс созналась, что теперь одна только мысль о возможном «путешествии» на машине вызывает у нее ужас, но к психологу Лада пока не обращалась.

«Я стараюсь об этом забыть. Не хочу про это вспоминать. Я не могла ездить и боялась приближения машин. До этой истории я никогда не попадала в ДТП. Первый раз за рулем была не я, и вот чем все закончилось. Особенно страшно, когда от тебя ничего не зависит. А вообще, я сама себе психолог — консультирую только за деньги», — поведала она.

Ранее Дэнс упоминала, что у нее не было проблем с памятью из-за сотрясения мозга, поскольку ранее она уже сталкивалась с подобной травмой и смогла справиться с ней. Тогда причиной травмы стало падение с лошади в 23 года. О произошедшем напоминает шрам на лбу, который певица пытается всячески скрыть от глаз публики. 

5-tv.ru писал, как Дэнс умудряется выглядеть молодо в 57 лет. 

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