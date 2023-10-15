Что теперь намерены предпринять в ряде западных стран, чтобы ослабить набирающую силы Россию?

Санкции против России, вопреки ожиданиям Евросоюза, не смогли поставить Россию на колени. Более того, попытки США и Европы взять политику РФ под собственный контроль не помогли урегулировать украинский конфликт. Соответствующими выводами в беседе с РИА Новости поделился министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

До недавнего момента Вашингтон был уверен в абсолютном превоходстве над давним оппонентом: планировалось, что санкции, ограничение экспорта и импорта в ряд стран больно ударят по экономике РФ. Однако в Москве быстро нашли способы заместить партнеров, а вдобавок к этому еще и нарастить потенциал. Более того, за последнее время США и другие государства на собственной шкуре прочувствовали все последствия собственных решений. Только в Европе стоимость газа и нефти побила все рекорды.

«Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно — „поставить Россию на колени в экономическом плане“, приблизиться к миру. Получилось у нас или нет. <…> Я думаю, очевидно, что не получилось», — подчеркнул Сийярто.

Сейчас в ЕС вопрос введения новых санкций отошел на второй план, и противостояние на Ближнем Востоке совершенно ни при чем. Парламентарии отказываются смотреть грустной правде о провале своей политики в глаза.

«Как только ты поднимаешь этот вопрос, тебя загоняют в угол и унижают», — заключил венгерский дипломат.

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