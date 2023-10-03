Потолок цены на российскую нефть не работает. Какие новые меры предпримет Запад?

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 10 0

EADaily: нерабочий лимит цен на нефть из РФ как мера всегда вызывал сомнения

Потолок цены на российскую нефть не работает. Какие новые меры предпримет Запад?

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Разочарованные Штаты задались целью найти новый способ повлиять на экономику РФ.

Западные политики разочарованы бесполезностью введенного потолка цен на российскую нефть. Вот уже три месяца стоимость барреля значительно превышает установленный порог в 60 долларов. Авторы санкций, США в первую очередь, ломают голову и обещают придумать «выход из ситуации». Пока не придумали. А было ли решение о лимите цен в принципе перспективным? На этот вопрос ответило издание EADaily, собрав в одном материале мнения политиков и экспертов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заметила, что сегодняшние 100 долларов за баррель российского черного золота указывают на «некоторое снижение эффективности ценового потолка». Она пообещала приложить усилия, Москва не имела возможности уклоняться от ограничений. Нефтяной стратег Джулиан Ли вовсе призывает отменить меру, так как она ведет к жульничеству на рынке и рискам для экологии в связи с использованием старых танкеров при экспорте из России. Доходы РФ при этом никак не страдают. И он не единственный, кто это заметил.

«Нефтегазовые доходы России, на которые приходится около трети общих доходов федерального бюджета, вырастут примерно до 733 миллиардов рублей в сентябре, что на 14% больше, чем в предыдущем месяце», — сообщается в статье агентства Reuters.

Пока одни разбираются, как бы прижать Москву, другие напоминают, что лимит цен как санкция с самого начала вызывал сомнения. Поначалу действительно стоимость барреля упала до 50 долларов, но вскоре картина начала меняться. На фоне ограничений и запрета Евросоюза на экспорт нефти РФ перенаправила потоки на новые рынки, в том числе индийский. А еще начали снижаться общемировые цены на нефть, в производстве которой используется российское сырье.

Йеллен прежде отмечала, что Москва изрядно потратилась на становление в новой реальности, но это не опровергает условности ограничений. Теперь Западу приходится продолжать атаки на российскую экономику, не ограничивая сам экспорт, иначе топливо станет миру не по карману.

Аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин подчеркнул, что первые полгода после введения санкции влетели Москве в копеечку. Однако способов ограничить доходы от продажи нефти и сохранить объемы российского нефтяного экспорта очень мало. Потому что РФ уже расширила флот собственных танкеров. В свою очередь независимый промышленный эксперт Максим Худалов ожидает от Запада разве что проверки происхождения сырья для топлива как очередной инструмент давления. Но риск ценового шока не позволит ввести более чем требование предоставлять соответствующие документы.

Ранее 5-tv.ru выяснял, какие изменения грядут на внутреннем рынке топлива в России.

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