Иранского режиссера Мехрджуи и его супругу нашли зарезанными в их доме — видео

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 236 0

Tasnim: тела режиссера Мехрджуи и его жены нашли в их доме на севере Ирана

Фото, видео: AP; 5-tv.ru

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Полиция продолжает расследование для установления полной картины случившегося.

Тела известного иранского режиссера Дариюша Мехрджуи и его супруги были обнаружены в их собственном доме. Предположительно, они были убиты. Об этом пишет агентство Tasnim.

Известно, что семья проживала в частном доме на севере Ирана, в провинции Альбороз. На трупы родителей со следами насильственной смерти наткнулась их дочь. Она сообщила об этом в полицию.

Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате удушения, избиения и порезов. Для получения подробной информации тела были направлены врачам.

На данный момент правоохранители опросили всех известных свидетелей, чтобы установить полную картину преступления. Полиция настроена в кратчайшие установить личности причастных к убийству и наказать их по всей строгости закона.

Associated Press опубликовало кадры с места происшествия. На них видно, как бездыханное тело выносят из дома на носилках.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинских наемников застрелили в Судане.

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