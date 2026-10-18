«Это не мое»: Хилькевич смирилась с отсутствием больших ролей

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Василиса Власова
Василиса Власова 9 0

Сейчас Маше из «Универа» больше нравится играть в комедийном сериале, появляться на телевидении и вести свой блог.

Хилькевич смирилась с отсутствием больших ролей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Хилькевич смирилась с отсутствием больших ролей

Актриса Анна Хилькевич заявила, что смирилась с отсутствием больших ролей. Об этом она рассказала в интервью Надежде Стрелец, отвечая на вопрос, довольна ли своей актерской карьерой.

«Наверное, это не мое предназначение. Я не артистка вот прям насквозь. Я творческая личность абсолютно точно, но не на 100%. Все-таки вот эта моя рациональность, она со временем все больше перевешивает. Я — гибрид. Когда-то у меня были амбиции, но я не могу этим заниматься. У меня фокус рассеян», — объяснила звезда «Универа».

Хилькевич также отметила, что раньше она переживала из-за того, что не станет актрисой, запечатлевшей свое имя в истории.

«Я переживала какое-то время за то, что я скорее всего не реализуюсь как большая артистка, не буду сниматься в каких-нибудь больших исторических фильмах, а потом я поняла, что, оказывается, я этого не хочу», — рассказала она.

По словам звезды «Универа», сейчас ей больше нравится играть в комедийном сериале, появляться на телевидении и вести свой блог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сложилась судьба и карьера Маши из «Универа» к ее 40-му дню рождения. За это время в жизни самой Хилькевич случилось много такого, что вряд ли уместилось бы в комедийный сериал. О части пережитых трудностей актриса решилась рассказать только спустя годы.

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